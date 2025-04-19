MARCHÉ AUX PUCES Palavas-les-Flots

MARCHÉ AUX PUCES

MARCHÉ AUX PUCES Palavas-les-Flots samedi 19 avril 2025.

MARCHÉ AUX PUCES

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-19
fin : 2025-05-24

Date(s) :
2025-04-19 2025-04-26 2025-05-03 2025-05-17 2025-05-24 2025-05-31 2025-06-07 2025-06-14 2025-06-21 2025-06-28 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06

De 6h à 13h

Marché aux puces

Parking de la maison de retraite

Brocante, puces, livres et vieux papiers, timbres, création, artisanat…
De 6h à 13h

Marché aux puces

Parking de la maison de retraite

Brocante, puces, livres et vieux papiers, timbres, création, artisanat…   .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 70 21 39 94 

English :

Flea, junk and flower market

German :

Floh-, Trödel- und Blumenmarkt

Italiano :

Dalle 6.00 alle 13.00

Mercato delle pulci

Parcheggio della casa di riposo

Oggetti di seconda mano, mercatino delle pulci, libri e carta straccia, francobolli, design, artigianato…

Espanol :

Mercado de pulgas, chatarra y flores

L’événement MARCHÉ AUX PUCES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS