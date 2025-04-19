MARCHÉ AUX PUCES Palavas-les-Flots
MARCHÉ AUX PUCES Palavas-les-Flots samedi 19 avril 2025.
MARCHÉ AUX PUCES
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-04-19
fin : 2025-05-24
Date(s) :
2025-04-19 2025-04-26 2025-05-03 2025-05-17 2025-05-24 2025-05-31 2025-06-07 2025-06-14 2025-06-21 2025-06-28 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06
De 6h à 13h
Marché aux puces
Parking de la maison de retraite
Brocante, puces, livres et vieux papiers, timbres, création, artisanat…
De 6h à 13h
Marché aux puces
Parking de la maison de retraite
Brocante, puces, livres et vieux papiers, timbres, création, artisanat… .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 70 21 39 94
English :
Flea, junk and flower market
German :
Floh-, Trödel- und Blumenmarkt
Italiano :
Dalle 6.00 alle 13.00
Mercato delle pulci
Parcheggio della casa di riposo
Oggetti di seconda mano, mercatino delle pulci, libri e carta straccia, francobolli, design, artigianato…
Espanol :
Mercado de pulgas, chatarra y flores
L’événement MARCHÉ AUX PUCES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS