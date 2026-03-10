Marché aux puces Quatzenheim
Marché aux puces Quatzenheim dimanche 3 mai 2026.
Marché aux puces
rue principale Quatzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Traditionnel marché aux puces de Quatzenheim.
Grand marché aux puces dans le village de Quatzenheim organisé, comme tous les ans, par le football club du village ! Buvette et restauration sur place. 0 .
rue principale Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est jlsconception@wanadoo.fr
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English :
Quatzenheim’s traditional flea market.
L’événement Marché aux puces Quatzenheim a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg