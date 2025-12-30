Marché aux puces Rittershoffen
Marché aux puces Rittershoffen dimanche 22 mars 2026.
Marché aux puces
Rue du Château d’eau Rittershoffen Bas-Rhin
Dimanche 2026-03-22 06:00:00
2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Venez faire de bonnes affaires à l’occasion de ce marché aux puces. Profitez de votre sortie pour découvrir l’exposition Moto Classic qui se tiendra également sur place.
Rue du Château d’eau Rittershoffen 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 74 15 14 passionbecanes@free.fr
English :
Come and do some good business at this flea market. While you’re there, check out the Moto Classic exhibition, which will also be held on site.
