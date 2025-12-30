Marché aux puces

Rue du Château d’eau Rittershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 06:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Venez faire de bonnes affaires à l’occasion de ce marché aux puces. Profitez de votre sortie pour découvrir l’exposition Moto Classic qui se tiendra également sur place.

Venez faire de bonnes affaires à l’occasion de ce marché aux puces. Profitez de votre sortie pour découvrir l’exposition Moto Classic qui se tiendra également sur place. 0 .

Rue du Château d’eau Rittershoffen 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 74 15 14 passionbecanes@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and do some good business at this flea market. While you’re there, check out the Moto Classic exhibition, which will also be held on site.

L’événement Marché aux puces Rittershoffen a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte