Marché aux puces Rumersheim-le-Haut
Marché aux puces Rumersheim-le-Haut dimanche 19 octobre 2025.
Marché aux puces
rue d’Esnisheim Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-19 06:00:00
fin : 2025-10-19 16:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Le retour du Marché aux puces après quelques années de repos…
Organisé par les associations du village.
Buvette et restauration sur place. 0 .
rue d’Esnisheim Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 30 14 31
