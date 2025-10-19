Marché aux puces Rumersheim-le-Haut

Marché aux puces Rumersheim-le-Haut dimanche 19 octobre 2025.

Marché aux puces

rue d’Esnisheim Rumersheim-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19 06:00:00

fin : 2025-10-19 16:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Le retour du Marché aux puces après quelques années de repos…

Organisé par les associations du village.

Buvette et restauration sur place. 0 .

rue d’Esnisheim Rumersheim-le-Haut 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 30 14 31

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché aux puces Rumersheim-le-Haut a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach