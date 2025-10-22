Marché aux puces Saasenheim
Marché aux puces Saasenheim dimanche 29 mars 2026.
Marché aux puces
Saasenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Vente au déballage. Emplacement réservé aux particuliers. .
Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 40 54 51 88 marche.puces.saasenheim@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché aux puces Saasenheim a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Grand Ried