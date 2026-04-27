Schwenheim

Marché aux puces

rue principale Schwenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

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rue principale Schwenheim 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 98 60 98 wagner-benoit@orange.fr

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English :

L’événement Marché aux puces Schwenheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région