Teting-sur-Nied

Marché aux puces

Teting-sur-Nied Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’ACL organise son traditionnel marché aux puces.

Buvette et restauration sur place.Tout public

0 .

Teting-sur-Nied 57385 Moselle Grand Est +33 7 67 78 78 12 acl.teting@gmail.com

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English :

ACL organizes its traditional flea market.

Refreshments and catering on site.

L’événement Marché aux puces Teting-sur-Nied a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE