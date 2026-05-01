Marché aux puces Teting-sur-Nied
Marché aux puces Teting-sur-Nied vendredi 8 mai 2026.
Teting-sur-Nied
Marché aux puces
Teting-sur-Nied Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’ACL organise son traditionnel marché aux puces.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0 .
Teting-sur-Nied 57385 Moselle Grand Est +33 7 67 78 78 12 acl.teting@gmail.com
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English :
ACL organizes its traditional flea market.
Refreshments and catering on site.
L’événement Marché aux puces Teting-sur-Nied a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE