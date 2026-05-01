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Marché aux puces Teting-sur-Nied

Marché aux puces Teting-sur-Nied

Marché aux puces Teting-sur-Nied vendredi 8 mai 2026.

Ville : 57385 Teting-sur-Nied

Département : Moselle

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Teting-sur-Nied

Marché aux puces

Teting-sur-Nied Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

L’ACL organise son traditionnel marché aux puces.
Buvette et restauration sur place.Tout public
0  .

Teting-sur-Nied 57385 Moselle Grand Est +33 7 67 78 78 12  acl.teting@gmail.com

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English :

ACL organizes its traditional flea market.
Refreshments and catering on site.

L’événement Marché aux puces Teting-sur-Nied a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE