Marché aux puces Thionville 6 juillet 2025 06:00

Moselle

Marché aux puces Place de la Liberté Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-06 06:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-20

2025-08-10

2025-08-24

2025-09-14

2025-10-05

2025-10-19

2025-11-09

2025-11-23

2025-12-07

Les marchés aux puces se tiennent deux dimanches par mois, de mars à décembre, à l’exception des mois de juin (fête foraine, pas de marché), septembre (fête foraine, un marché) et décembre (fêtes de fin d’année, un marché).

Se présenter au placier à 5h30 rue du Général Walker

Pour les exposants, le mètre linéaire est de 3 €Tout public

0 .

Place de la Liberté

Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25

English :

Flea markets are held on two Sundays a month, from March to December, with the exception of June (fête foraine, no market), September (fête foraine, one market) and December (festive season, one market).

Report to the usher at 5.30 a.m., rue du Général Walker

For stallholders, linear meter is 3 ?

German :

Flohmärkte finden von März bis Dezember an zwei Sonntagen im Monat statt, mit Ausnahme der Monate Juni (Kirmes, kein Markt), September (Kirmes, ein Markt) und Dezember (Jahresendfeier, ein Markt).

Melden Sie sich um 5.30 Uhr in der Rue du Général Walker beim Placier

Für Aussteller beträgt der laufende Meter 3?

Italiano :

I mercati delle pulci si tengono due domeniche al mese da marzo a dicembre, ad eccezione di giugno (festa foranea, nessun mercato), settembre (festa foranea, un mercato) e dicembre (festa di fine anno, un mercato).

Presentarsi all’usciere alle 5.30 in rue du Général Walker

Per i bancarellisti, un metro lineare corrisponde a 3?

Espanol :

Los mercadillos se celebran dos domingos al mes de marzo a diciembre, salvo en junio (fiesta foral, no hay mercadillo), septiembre (fiesta foral, un mercadillo) y diciembre (fiestas de fin de año, un mercadillo).

Presentarse al ujier a las 5.30 h en la rue du Général Walker

Para los titulares de los puestos, un metro lineal equivale a 3?

L’événement Marché aux puces Thionville a été mis à jour le 2025-01-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME