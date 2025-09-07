Marché aux puces Vieux-Thann
Marché aux puces Vieux-Thann dimanche 7 septembre 2025.
Marché aux puces
Vieux-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-07 05:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Marché aux puces avec buvette, snacks et repas sur réservation (fleischschnackas + salade). À ne pas manquer !
Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 81 10 79
English :
Flea market with refreshment bar, snacks and lunch (fleischschnackas + salad) on reservation. Not to be missed!
German :
Flohmarkt mit Getränkestand, Snacks und Essen auf Vorbestellung (Fleischschnackas + Salat). Nicht verpassen!
Italiano :
Mercatino delle pulci con bar, snack e pasto (fleischschnackas + insalata) su prenotazione. Da non perdere!
Espanol :
Mercadillo con barra de refrescos, aperitivos y comida (fleischschnackas + ensalada) previa reserva. No se lo pierda
L’événement Marché aux puces Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay