Marché aux puces Vieux-Thann

Marché aux puces Vieux-Thann dimanche 7 septembre 2025.

Marché aux puces

Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-07 05:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Marché aux puces avec buvette, snacks et repas sur réservation (fleischschnackas + salade). À ne pas manquer !

Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 24 81 10 79

English :

Flea market with refreshment bar, snacks and lunch (fleischschnackas + salad) on reservation. Not to be missed!

German :

Flohmarkt mit Getränkestand, Snacks und Essen auf Vorbestellung (Fleischschnackas + Salat). Nicht verpassen!

Italiano :

Mercatino delle pulci con bar, snack e pasto (fleischschnackas + insalata) su prenotazione. Da non perdere!

Espanol :

Mercadillo con barra de refrescos, aperitivos y comida (fleischschnackas + ensalada) previa reserva. No se lo pierda

L’événement Marché aux puces Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay