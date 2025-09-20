Marché aux puces Zinswiller

Marché aux puces Zinswiller samedi 20 septembre 2025.

Marché aux puces

rue de Gumbrechtshoffen Zinswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Que vous soyez collectionneurs ou simples amateurs, dénichez l’objet de vos rêves ou tant recherché ! Orchestre en fin de journée.

À l’occasion de la Fête de la tarte flambée, l’Union des Associations de Zinswiller organise un marché aux puces aux abords de la salle des fêtes. Que vous soyez collectionneurs ou simples amateurs, dénichez l’objet de vos rêves ou tant recherché !

À partir de 18h, ambiance garantie par l’orchestre Santa Lucia. 0 .

rue de Gumbrechtshoffen Zinswiller 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 67 65 88 caromey@estvideo.fr

English :

Whether you’re a collector or a hobbyist, you’ll find the object of your dreams or the one you’ve been looking for! Live music at the end of the day.

German :

Ob Sie nun Sammler oder einfach nur Liebhaber sind, finden Sie das Objekt Ihrer Träume oder das, was Sie so dringend suchen! Orchester am Ende des Tages.

Italiano :

Che siate collezionisti o semplici hobbisti, trovate l’oggetto dei vostri sogni o quello che stavate cercando! Musica dal vivo alla fine della giornata.

Espanol :

Ya sea coleccionista o simple aficionado, ¡encuentre el objeto de sus sueños o el que andaba buscando! Música en directo al final de la jornada.

L’événement Marché aux puces Zinswiller a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme de l’Alsace Verte