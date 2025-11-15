Marché aux santons et à la céramique Aubagne

Marché aux santons et à la céramique

Du 15/11 au 28/12/2025 tous les jours de 10h à 19h.

sauf les jours fériés.

Sauf le 24 décembre de 10h à 16h30 et fermé le 25 décembre. Cours Foch haut Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-12-28 19:00:00

2025-11-15

Indispensable des fêtes de fin d’année aubagnaises, le marché aux santons et à la céramique revient dans une ambiance chaleureuse et festive.Familles

Dans un village de chalets, offrant une large sélection de santons, crèches, céramiques, bijoux et décorations.

Les artisans santonniers et céramistes du Pays d’Aubagne sont ravis de présenter leurs créations. .

Cours Foch haut Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

An essential part of Aubagne?s festive season, the santon and ceramic market returns in a warm and festive atmosphere.

German :

Der Markt der Santons und der Keramik ist aus den Weihnachtsfeiertagen in Aubagne nicht wegzudenken und kehrt in einer warmen und festlichen Atmosphäre zurück.

Italiano :

Immancabile nelle festività di Aubagne, il mercato del santon e della ceramica torna in un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

Cita ineludible de la temporada festiva en Aubagne, el mercado del santón y la cerámica regresa en un ambiente cálido y festivo.

