Marché aux sapins

Parc du Champ de Mars Colmar Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-27 08:00:00

2025-12-24 19:00:00

2025-11-27

Arbres et décorations de Noël vous y attendent !

Le marché des sapins vous permet de trouver une grande variété d'arbres de Noël.

Parc du Champ de Mars Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 mairie@ville-colmar.fr

English :

Christmas trees and decorations are waiting for you!

German :

Bäume und Weihnachtsdekorationen warten dort auf Sie!

Italiano :

Alberi di Natale e decorazioni vi aspettano!

Espanol :

Los árboles de Navidad y los adornos le esperan

L'événement Marché aux sapins Colmar a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de Colmar