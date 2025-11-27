Marché aux sapins Colmar
Marché aux sapins Colmar jeudi 27 novembre 2025.
Marché aux sapins
Parc du Champ de Mars Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-27 08:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
Date(s) :
2025-11-27
Arbres et décorations de Noël vous y attendent !
Le marché des sapins vous permet de trouver une grande variété d’arbres de Noël. 0 .
Parc du Champ de Mars Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 68 mairie@ville-colmar.fr
English :
Christmas trees and decorations are waiting for you!
German :
Bäume und Weihnachtsdekorationen warten dort auf Sie!
Italiano :
Alberi di Natale e decorazioni vi aspettano!
Espanol :
Los árboles de Navidad y los adornos le esperan
L’événement Marché aux sapins Colmar a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme de Colmar