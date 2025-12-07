MARCHÉ AUX SAVEURS DANS LA RUE CONTI Pézenas

MARCHÉ AUX SAVEURS DANS LA RUE CONTI

Rue Conti Pézenas Hérault

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Les quartiers Conti et République s’animent les artisans des saveurs vous accueillent autour de bons produits.

L’association des commerçants de la rue Conti organise toute la journée du Dimanche 07 Décembre un Marché aux saveurs.

Les commerçants vous accueillent dans leurs boutiques afin de vous présenter leur savoir faire et vous faire découvrir les spécialités locales.

Gourmandises, Vignerons, artisans d’art et bien d’autres surprises vous attendent au coeur de Pézenas dans la rue Conti !

Ne manquez pas cette belle journée de fête !

Rue Conti Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 41 00

English :

Rue Conti comes to life: the artisans of flavors welcome you with their delicious products.

