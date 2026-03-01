Marché aux tissus Rue Amiral Jacquinot Nevers
Marché aux tissus Rue Amiral Jacquinot Nevers dimanche 8 mars 2026.
Marché aux tissus
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 09:30:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Avis à tous les passionnés de couture, patchwork, tricot et loisirs créatifs !
Tisséade arrive pour la toute première fois à NEVERS au Parc des expositions à NEVERS AGORA le Dimanche 8 Mars de 9h30 à 17h.
Tissus au mètre (mode, ameublement, couture créative)
– Mercerie, fils, boutons, accessoires
– Patrons et kits couture
– Idées DIY, articles pour patchwork et customisation
Entrée GRATUITE pour tous. Des prix attractifs pour vos projets couture. Des conseils de pros. Des découvertes et des coups de cœur. Une ambiance conviviale et chaleureuse
Infos pratiques
NEVERS AGORA Rue Amiral Jacquinot, 58000 Nevers
Parking sur place
Pour rappel Il n’y a pas de caisse centrale, les achats seront à régler sur chaque stand, directement auprès des exposants.
De quoi faire le plein de matières, d’astuces et de créativité.
Infos & contact www.tisseade.com
Lien de l’Event https://fb.me/e/6Dc0oqYE4 .
Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@tisseade.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché aux tissus
L’événement Marché aux tissus Nevers a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Nevers