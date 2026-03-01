Marché aux tissus

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Avis à tous les passionnés de couture, patchwork, tricot et loisirs créatifs !

Tisséade arrive pour la toute première fois à NEVERS au Parc des expositions à NEVERS AGORA le Dimanche 8 Mars de 9h30 à 17h.

Tissus au mètre (mode, ameublement, couture créative)

– Mercerie, fils, boutons, accessoires

– Patrons et kits couture

– Idées DIY, articles pour patchwork et customisation

Entrée GRATUITE pour tous. Des prix attractifs pour vos projets couture. Des conseils de pros. Des découvertes et des coups de cœur. Une ambiance conviviale et chaleureuse

Infos pratiques

NEVERS AGORA Rue Amiral Jacquinot, 58000 Nevers

Parking sur place

Pour rappel Il n’y a pas de caisse centrale, les achats seront à régler sur chaque stand, directement auprès des exposants.

De quoi faire le plein de matières, d’astuces et de créativité.

Infos & contact www.tisseade.com

Lien de l’Event https://fb.me/e/6Dc0oqYE4 .

Rue Amiral Jacquinot Nevers Agora Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@tisseade.com

English : Marché aux tissus

