Marché aux tissus Tisséade Quai Louis Prunier La Rochelle

dimanche 7 décembre 2025.

Marché aux tissus Tisséade

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Une journée inspirante pour faire le plein de matières, d’astuces et de créativité !
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

English :

An inspiring day of materials, tips and creativity!

German :

Ein inspirierender Tag, an dem du dich mit Materialien, Tipps und Kreativität eindecken kannst!

Italiano :

Una giornata stimolante, ricca di materiali, suggerimenti e creatività!

Espanol :

Un día inspirador lleno de materiales, consejos y creatividad

