Marché aux tissus Tisséade Quai Louis Prunier La Rochelle

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Une journée inspirante pour faire le plein de matières, d’astuces et de créativité !
English :
An inspiring day of materials, tips and creativity!
German :
Ein inspirierender Tag, an dem du dich mit Materialien, Tipps und Kreativität eindecken kannst!
Italiano :
Una giornata stimolante, ricca di materiali, suggerimenti e creatività!
Espanol :
Un día inspirador lleno de materiales, consejos y creatividad
