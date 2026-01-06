MARCHÉ AUX TRUFFES 10ÈME ÉDITION DU CARNAVAL DES SAVEURS ET TRUFFES La Digne-d’Aval
MARCHÉ AUX TRUFFES 10ÈME ÉDITION DU CARNAVAL DES SAVEURS ET TRUFFES La Digne-d’Aval dimanche 22 février 2026.
La Digne-d’Aval Aude
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 16:00:00
2026-02-22
Animations sur le thème de La Truffe Audoise en 5 temps forts
Marché aux Truffes des Producteurs Audois
Atelier cuisine recettes aux truffes
Démonstrations cavage , avec chien truffier
Marché Gourmand et artisanal- Animations musicales de rue.
Restauration/Dégustation de plats truffés et vins/crémants producteurs locaux.
La truffe melanosporum atteint sa pleine maturité en janvier. Elle se ramasse jusqu’en mars Ce champignon ultra savoureux et très parfumé est régulièrement à la carte d’un grand nombre de chefs Audois. C’est un produit de choix, ou quelques grammes sublimeront vos plats.
La Digne-d’Aval 11300 Aude Occitanie +33 6 31 53 61 85 comite.digne.daval@gmail.com
English :
Animations on the theme of La Truffe Audoise in 5 highlights:
Truffle market with Aude producers
Truffle recipe cooking workshop
Truffle hunting demonstrations with truffle dogs
Gourmet and craft market Musical street entertainment.
Catering/tasting of truffle dishes and wines/cremants from local producers.
The melanosporum truffle reaches full maturity in January. It is harvested until March. This ultra-tasty, highly-perfumed mushroom is a regular feature on the menus of many of Aude?s top chefs. It’s a product of choice, where a few grams will sublimate your dishes.
