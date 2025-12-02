Marché aux Truffes à Lalbenque Lalbenque

Marché aux truffes les mardis de décembre à fin février (début mars) avec animations à partir de 13h30 pour le grand public.

Ouverture de la vente au gros rue du marché aux truffes dès 15h et au détail sous la halle de la mairie à 14h30.

Rue du marché aux truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie contact@cahorsvalleedulot.com

English :

Truffle market on Tuesdays from December to the end of February (early March), with entertainment from 1:30 pm for the general public.

Wholesale sales open on Rue du Marché aux Truffes at 3pm, and retail sales open in the town hall at 2:30pm.

German :

Trüffelmarkt dienstags von Dezember bis Ende Februar (Anfang März) mit Animationen ab 13:30 Uhr für die breite Öffentlichkeit.

Eröffnung des Verkaufs an den Großhandel in der Rue du marché aux truffes ab 15 Uhr und an den Einzelhandel in der Rathaushalle um 14.30 Uhr.

Italiano :

Mercato del tartufo il martedì da dicembre a fine febbraio (inizio marzo), con animazione dalle 13.30 per il pubblico.

Le vendite all’ingrosso aprono in rue du marché aux truffes dalle 15.00 e le vendite al dettaglio aprono nel municipio alle 14.30.

Espanol :

Mercado de la trufa los martes de diciembre a finales de febrero (principios de marzo), con animación a partir de las 13.30 h para el público en general.

La venta al por mayor se realiza en la rue du marché aux truffes a partir de las 15:00 h y la venta al por menor en el ayuntamiento a las 14:30 h.

