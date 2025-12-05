Marché aux Truffes à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy

Marché aux Truffes à Limogne en Quercy Limogne-en-Quercy vendredi 5 décembre 2025.

Marché aux Truffes à Limogne en Quercy

Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:30:00

fin : 2026-02-06 12:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27

Les marchés aux paniers s’inscrivent dans le mythe et la tradition de la truffe

Les marchés aux paniers s’inscrivent dans le mythe et la tradition de la truffe. Le marché aux truffes de Limogne est complémentaire à celui de son voisin médiatiquement connu, Lalbenque Celui de Limogne, plus petit, vous garantit une production locale. Les trufficulteurs viennent du Lot et du Tarn et Garonne.

Il est aussi plus facile de voir et sentir ce champignon et d’engager la discussion avec un trufficulteur !

Rendez-vous tous les vendredis matin, place d’Occitanie à 10h30 précises ! (il est conseillé d’arriver vers 10h, la vente est très rapide).

Pour le marché aux truffes les dates de début et de fin sont données à titre indicatif, le marché se déroule en fonction de la récolte. .

Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 30 51 01

English :

Basket markets are part of truffle myth and tradition

German :

Korbmärkte sind Teil des Mythos und der Tradition des Trüffels

Italiano :

I mercati dei cesti fanno parte del mito e della tradizione del tartufo

Espanol :

Los mercados de cestas forman parte del mito y la tradición de la trufa

