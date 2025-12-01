Marché aux truffes Aix-en-Provence

Marché aux truffes

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 10h.

Jusqu’à épuisement des marchandises. Places Comtales Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ce marché principalement dédié à la vente de truffe sous toutes ses formes, propose d’autres produits tels que poutargue, foie gras ou encore huile d’olive.

Places Comtales Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

English :

Mainly dedicated to the sale of truffles in all their forms, this market also offers other products such as bottarga, foie gras and olive oil.

German :

Dieser Markt, der hauptsächlich dem Verkauf von Trüffeln in all ihren Formen gewidmet ist, bietet auch andere Produkte wie Boutargue, Foie Gras oder Olivenöl an.

Italiano :

Questo mercato è dedicato principalmente alla vendita di tartufi in tutte le loro forme, ma offre anche altri prodotti come poutargue, foie gras e olio d’oliva.

Espanol :

Este mercado se dedica principalmente a la venta de trufas en todas sus formas, pero también ofrece otros productos como poutargue, foie gras y aceite de oliva.

