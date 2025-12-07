Marché aux truffes

Place du 11 Novembre Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18 12:30:00

Date(s) :

2026-01-18

Marché aux truffes. Les truffes sont présentées lavées, brossées et présentées par catégorie.

Marché aux truffes. Les truffes sont présentées lavées, brossées et présentées par catégorie. .

Place du 11 Novembre Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 37 64 latruffedetouraine@gmail.com

English :

Truffle market. Truffles are washed, brushed and presented by category.

L’événement Marché aux truffes Ballan-Miré a été mis à jour le 2025-12-07 par Tours Val de Loire Tourisme