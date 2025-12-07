Marché aux truffes Ballan-Miré
Marché aux truffes Ballan-Miré dimanche 18 janvier 2026.
Marché aux truffes
Place du 11 Novembre Ballan-Miré Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : Dimanche 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 12:30:00
Début : Dimanche 2026-01-18 09:00:00
fin : 2026-01-18 12:30:00
Date(s) :
2026-01-18
Marché aux truffes. Les truffes sont présentées lavées, brossées et présentées par catégorie.
Place du 11 Novembre Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 37 64 latruffedetouraine@gmail.com
English :
Truffle market. Truffles are washed, brushed and presented by category.
