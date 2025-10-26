Marché aux truffes Maison de la truffe Boncourt-sur-Meuse

Marché aux truffes Maison de la truffe Boncourt-sur-Meuse dimanche 26 octobre 2025.

Marché aux truffes

Maison de la truffe 5 Rue du 1er septembre 1944 Boncourt-sur-Meuse Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-10-26 2025-11-30 2025-12-21

Amateurs de saveurs raffinées et passionnés de terroir, ne manquez pas le marché aux truffes à la maison des truffes de Boncourt, événement incontournable de la saison ! Venez rencontrer des producteurs locaux, découvrir des truffes fraîchement récoltées et profiter de conseils de spécialistes pour sublimer vos repas de fêtes.

Dégustation de brouillade à la truffe, visite de la maison de la truffe.Tout public

Maison de la truffe 5 Rue du 1er septembre 1944 Boncourt-sur-Meuse 55200 Meuse Grand Est ampptl.meuse@gmail.com

English :

If you’re a lover of fine foods and local produce, don’t miss the truffle market at the Maison des Truffes in Boncourt, a not-to-be-missed event of the season! Come and meet local producers, discover freshly harvested truffles and get expert advice on how to enhance your festive meals.

Tasting of truffle brouillade, visit to the truffle house.

German :

Als Liebhaber raffinierter Geschmäcker und leidenschaftlicher Anhänger des Terroirs sollten Sie den Trüffelmarkt im Trüffelhaus von Boncourt nicht verpassen ein unumgängliches Ereignis der Saison! Treffen Sie lokale Produzenten, entdecken Sie frisch geerntete Trüffel und profitieren Sie von fachkundigen Ratschlägen, um Ihre Festtagsmahlzeiten zu verfeinern.

Verkostung von Trüffel-Brouillade, Besuch des Trüffelhauses.

Italiano :

Se siete amanti della buona cucina e dei prodotti locali, non perdetevi il mercato del tartufo alla Maison des Truffes di Boncourt, un evento imperdibile della stagione! Venite a conoscere i produttori locali, scoprite i tartufi appena raccolti e fatevi consigliare da esperti su come arricchire i vostri piatti festivi.

Assaggiate una brouillade al tartufo e visitate la casa del tartufo.

Espanol :

Si es un amante de la buena mesa y de los productos locales, no se pierda el mercado de la trufa de la Maison des Truffes de Boncourt, ¡una cita ineludible de la temporada! Venga a conocer a los productores locales, descubra las trufas recién recolectadas y déjese aconsejar por expertos para realzar sus comidas festivas.

Deguste una brouillade de trufas y visite la casa de las trufas.

L’événement Marché aux truffes Boncourt-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-10-06 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS