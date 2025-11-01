Marché aux truffes Place du 19 Août Clamecy
Marché aux truffes Place du 19 Août Clamecy samedi 1 novembre 2025.
Marché aux truffes
Place du 19 Août Derrière la halle Clamecy Nièvre
Début : 2025-11-01 08:00:00
fin : 2025-11-01 12:00:00
2025-11-01
Le Syndicat des producteurs de truffes de Bourgogne organise son marché de la truffe à Clamecy derrière la halle A partir de 8h le samedi 1er novembre 2025 .
Place du 19 Août Derrière la halle Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
