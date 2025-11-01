Marché aux truffes Place du 19 Août Clamecy

Place du 19 Août Derrière la halle Clamecy Nièvre

Début : 2025-11-01 08:00:00

fin : 2025-11-01 12:00:00

2025-11-01

Le Syndicat des producteurs de truffes de Bourgogne organise son marché de la truffe à Clamecy derrière la halle A partir de 8h le samedi 1er novembre 2025 .

Place du 19 Août Derrière la halle Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

