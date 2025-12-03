Marché aux truffes de Montignac-Lascaux Rue du quatre septembre Montignac-Lascaux

Marché aux truffes de Montignac-Lascaux

Rue du quatre septembre Place Léon Magne Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-12-03

fin : 2026-02-11

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25

10h 12h. Tous les mercredis jusqu’au 26/02, rendez-vous pour découvrir et faire votre réserve du diamant noir du Périgord. Entrée libre

C’est le retour du marché aux truffes contrôlé de Montignac-Lascaux.

Chaque mercredi jusqu’au 26 février 2026, rendez-vous place Léo Magne pour découvrir et faire votre réserve du diamant noir du Périgord. .

English : Marché aux truffes de Montignac-Lascaux

10am 12pm. Every Wednesday until 26/02, discover and stock up on Périgord black diamonds. Free admission

