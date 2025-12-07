Marché aux Truffes de Saint Geniès Salle de l’amitié Saint-Geniès

Marché aux Truffes de Saint Geniès

Salle de l’amitié Lieu-dit Le Bourg Saint-Geniès Dordogne

Chaque dimanche matin du premier décembre au 22 février, il faut se lever de bonne heure pour se procurer des truffes fraîches. Dans la salle de l’Amitié dans le bourg de Saint-Geniès, les producteurs s’y installent à partir de 7 h 30 et les ventes commencent dès 9 heures.

Marché aux truffes à Saint-Geniès

Près du marché traditionnel:

À deux pas, place de la Libération, tous les dimanches de l’année, se tient le marché traditionnel. De quoi se procurer des produits frais et locaux pour accompagner les truffes récemment acquises. .

Salle de l’amitié Lieu-dit Le Bourg Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 98 70 mairie.st.genies24@wanadoo.fr

English : Marché aux Truffes de Saint Geniès

Every Sunday morning from December 1 to February 23, you have to get up early to get your hands on fresh truffles. At the Salle de l’Amitié in the village of Saint-Geniès, producers set up shop from 7.30am and sales start at 9am.

