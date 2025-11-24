Marché aux Truffes de Sainte-Alvère Val de Louyre et Caudeau

Marché aux Truffes de Sainte-Alvère

Rue de la République Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2025-11-24

fin : 2026-01-19

2025-11-24 2025-12-01 2025-12-08 2025-12-15 2025-12-22 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26 2026-02-02 2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23

Marché aux truffes contrôlé.

Accueil des apporteurs et contrôle de 8h à 9h.

Ouverture du marché au public à 10h. Sous la Halle, Place du Marché aux Truffes à Sainte-Alvère.

Marché aux truffes contrôlés sous la Halle, Place du Marché aux Truffes à Sainte-Alvère.

Accueil des apporteurs et contrôle de 8h à 9h.

Ouverture du marché au public à 10h. .

Rue de la République Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85 service.animation@ville-sainte-alvere.fr

English : Marché aux Truffes de Sainte-Alvère

Controlled truffle market.

Registration of sellers and inspection from 8am to 9am.

Market opens to the public at 10am. Under the covered market, Place du Marché aux Truffes in Sainte-Alvère.

German : Marché aux Truffes de Sainte-Alvère

Kontrollierter Trüffelmarkt.

Empfang der Anlieferer und Kontrolle von 8:00 bis 9:00 Uhr.

Eröffnung des Marktes für die Öffentlichkeit um 10 Uhr. Sous la Halle, Place du Marché aux Truffes in Sainte-Alvère.

Italiano :

Mercato controllato dei tartufi.

Accoglienza dei fornitori e ispezione dalle 8.00 alle 9.00.

Il mercato apre al pubblico alle 10.00. Sotto la Sala del Mercato, Place du Marché aux Truffes a Sainte-Alvère.

Espanol : Marché aux Truffes de Sainte-Alvère

Mercado de trufas controlado.

Recepción de los proveedores y control de 8:00 a 9:00.

Apertura del mercado al público a las 10:00. Bajo la Halle, Place du Marché aux Truffes en Sainte-Alvère.

