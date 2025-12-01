Marché aux truffes et au safran 2025 à Amboise

Amboise Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

2025-12-21

Venez profitez d’un marché aux truffes et au safran le dimanche 21 décembre 2025 dans le centre ville d’Amboise.

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 23

English : 2025 Truffle and Saffron Market in Amboise

Enjoy a truffle and saffron market on Sunday 21st December 2025 in Amboise town centre.

German :

Genießen Sie am Sonntag, dem 21. Dezember 2025, einen Trüffel- und Safranmarkt im Stadtzentrum von Amboise.

Italiano :

Domenica 21 dicembre 2025, nel centro di Amboise, si terrà il mercato del tartufo e dello zafferano.

Espanol : Mercado de trufas y azafrán 2025 en Amboise

Venga a disfrutar de un mercado de trufas y azafrán el domingo 21 de diciembre de 2025 en el centro de la ciudad de Amboise.

