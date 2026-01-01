Marché aux truffes et aux produits régionaux Saint-Aigny

Marché aux truffes et aux produits régionaux

Le Breuil Saint-Aigny Indre

Début : Dimanche 2026-01-18 09:30:00

fin : 2026-01-18 12:00:00

2026-01-18

22ème édition du marché aux truffes.

Marché organisé par le Syndicat des producteurs de truffes de l’Indre pour sa 22ème édition avec une quinzaine d’exposants. .

Le Breuil Saint-Aigny 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 68 54

English :

21st truffle market.

