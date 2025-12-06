MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DE L’AUDE Saint-Hilaire

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DE L’AUDE

Avenue de Carcassonne Saint-Hilaire Aude

Début : 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Ouverture de la saison 2025-2026 des marchés aux truffes noires organisés par l’Association des Trufficulteurs Audois

Contrôle des truffes à partir de 9h, la vente s’effectue de 11h à 11h30.

Un atelier de cuisine et des conférences autour de la truffe animent cette journée ainsi que trois cavages.

Le marché des producteurs avec une forte participation de nos vignerons accompagne la manifestation.

Avenue de Carcassonne Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie +33 7 88 72 97 71 aude.truffes@gmail.com

English :

Opening of the 2025-2026 season of black truffle markets organized by the Association des Trufficulteurs Audois

Truffle inspection from 9am, sales from 11am to 11:30am.

A cooking workshop and lectures on truffles will be held throughout the day, as well as three cavages.

The event is accompanied by a producers’ market, with a strong presence from our winegrowers.

German :

Eröffnung der Saison 2025-2026 der Märkte mit schwarzen Trüffeln, die von der Association des Trufficulteurs Audois organisiert werden:

Kontrolle der Trüffel ab 9 Uhr, der Verkauf findet von 11 bis 11.30 Uhr statt.

Ein Kochworkshop und Vorträge rund um die Trüffel beleben diesen Tag ebenso wie drei Cavages.

Der Erzeugermarkt mit einer starken Beteiligung unserer Winzer begleitet die Veranstaltung.

Italiano :

Apertura della stagione 2025-2026 dei mercati del tartufo nero organizzati dall’Association des Trufficulteurs Audois:

I tartufi vengono ispezionati a partire dalle 9.00 e venduti dalle 11.00 alle 11.30.

Durante tutta la giornata si terranno un laboratorio di cucina e conferenze sul tartufo, oltre a tre cavaggi.

L’evento è accompagnato da un mercato dei produttori, a cui partecipano molti dei nostri viticoltori.

Espanol :

Apertura de la temporada 2025-2026 de mercados de trufa negra organizados por la Association des Trufficulteurs Audois

Las trufas se inspeccionan a partir de las 9h y se venden de 11h a 11h30.

Durante todo el día se celebrará un taller de cocina y charlas sobre la trufa, así como tres cavages.

El evento va acompañado de un mercado de productores en el que participan numerosos viticultores.

