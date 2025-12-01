MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Moussoulens

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Moussoulens samedi 13 décembre 2025.

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR

Moussoulens Aude

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Matinée placée sous le signe des produits du terroir et des vins du Cabardès, pilotée par Les Ampélofolies du Cabardès.

Au programme

9h: Contrôle et tri des truffes.

Ouverture du marché du terroir.

Visite viti-trufficole commentée.

10h Démonstration de recette truffée.

11h Ouverture de la vente des truffes.

Petite restauration truffée et vins du Cabardès

Animation musicale

Tombola caritative produits du terroir et truffes à gagner

Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 6 88 86 39 50 ampelofoliesducabardes@live.fr

English :

A morning of local produce and Cabardès wines, organized by Les Ampélofolies du Cabardès.

Program:

9am: Inspection and sorting of truffles.

Opening of the local market.

Guided wine and truffle tour.

10am: Truffle recipe demonstration.

11am: Truffle sales open.

Truffle snacks and Cabardès wines

Musical entertainment

Charity raffle: local products and truffles to be won

German :

Matinée im Zeichen der regionalen Produkte und der Weine des Cabardès, gesteuert von Les Ampélofolies du Cabardès.

Auf dem Programm stehen:

9 Uhr: Kontrolle und Sortierung der Trüffel.

Eröffnung des Marktes der lokalen Produkte.

Kommentierte Besichtigung der Wein- und Trüffelproduktion.

10 Uhr: Vorführung eines Trüffelrezepts.

11 Uhr: Eröffnung des Trüffelverkaufs.

Kleine getrüffelte Speisen und Weine aus Cabardès

Musikalische Unterhaltung

Wohltätigkeitstombola: regionale Produkte und Trüffel zu gewinnen

Italiano :

Mattinata all’insegna dei prodotti locali e dei vini del Cabardès, organizzata da Les Ampélofolies du Cabardès.

Il programma:

ore 9: ispezione e selezione dei tartufi.

Apertura del mercato dei prodotti locali.

Visita guidata della cantina.

ore 10: dimostrazione di ricette a base di tartufo.

ore 11: Apertura delle vendite di tartufi.

Spuntini a base di tartufo e vini Cabardès

Intrattenimento musicale

Lotteria di beneficenza: prodotti locali e tartufi in palio

Espanol :

Una mañana de productos locales y vinos del Cabardès, organizada por Les Ampélofolies du Cabardès.

Programa

9h: Inspección y selección de trufas.

Apertura del mercado de productos locales.

Visita guiada a la bodega.

10.00 h: Demostración de recetas con trufas.

11h: Apertura de la venta de trufas.

Aperitivos a base de trufa y vinos Cabardès

Animación musical

Rifa benéfica: productos locales y trufas para ganar

