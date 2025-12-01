MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Moussoulens

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Moussoulens samedi 13 décembre 2025.

Moussoulens Aude

Matinée placée sous le signe des produits du terroir et des vins du Cabardès, pilotée par Les Ampélofolies du Cabardès.

Au programme
9h: Contrôle et tri des truffes.
Ouverture du marché du terroir.
Visite viti-trufficole commentée.
10h Démonstration de recette truffée.
11h Ouverture de la vente des truffes.

Petite restauration truffée et vins du Cabardès

Animation musicale

Tombola caritative produits du terroir et truffes à gagner
Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 6 88 86 39 50  ampelofoliesducabardes@live.fr

English :

A morning of local produce and Cabardès wines, organized by Les Ampélofolies du Cabardès.

Program:
9am: Inspection and sorting of truffles.
Opening of the local market.
Guided wine and truffle tour.
10am: Truffle recipe demonstration.
11am: Truffle sales open.

Truffle snacks and Cabardès wines

Musical entertainment

Charity raffle: local products and truffles to be won

German :

Matinée im Zeichen der regionalen Produkte und der Weine des Cabardès, gesteuert von Les Ampélofolies du Cabardès.

Auf dem Programm stehen:
9 Uhr: Kontrolle und Sortierung der Trüffel.
Eröffnung des Marktes der lokalen Produkte.
Kommentierte Besichtigung der Wein- und Trüffelproduktion.
10 Uhr: Vorführung eines Trüffelrezepts.
11 Uhr: Eröffnung des Trüffelverkaufs.

Kleine getrüffelte Speisen und Weine aus Cabardès

Musikalische Unterhaltung

Wohltätigkeitstombola: regionale Produkte und Trüffel zu gewinnen

Italiano :

Mattinata all’insegna dei prodotti locali e dei vini del Cabardès, organizzata da Les Ampélofolies du Cabardès.

Il programma:
ore 9: ispezione e selezione dei tartufi.
Apertura del mercato dei prodotti locali.
Visita guidata della cantina.
ore 10: dimostrazione di ricette a base di tartufo.
ore 11: Apertura delle vendite di tartufi.

Spuntini a base di tartufo e vini Cabardès

Intrattenimento musicale

Lotteria di beneficenza: prodotti locali e tartufi in palio

Espanol :

Una mañana de productos locales y vinos del Cabardès, organizada por Les Ampélofolies du Cabardès.

Programa
9h: Inspección y selección de trufas.
Apertura del mercado de productos locales.
Visita guiada a la bodega.
10.00 h: Demostración de recetas con trufas.
11h: Apertura de la venta de trufas.

Aperitivos a base de trufa y vinos Cabardès

Animación musical

Rifa benéfica: productos locales y trufas para ganar

