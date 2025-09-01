MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Moussoulens
MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Moussoulens samedi 3 janvier 2026.
MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR
Moussoulens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 09:00:00
fin : 2026-01-03 12:30:00
Date(s) :
2026-01-03
Matinée placée sous le signe des produits du terroir et des vins du Cabardès, pilotée par Les Ampélofolies du Cabardès.
Au programme
9h: Contrôle et tri des truffes.
Ouverture du marché du terroir.
Visite viti-trufficole commentée.
10h Démonstration de recette truffée.
11h Ouverture de la vente des truffes.
Petite restauration truffée et vins du Cabardès
Animation musicale
.
Moussoulens 11170 Aude Occitanie +33 6 88 86 39 50 ampelofoliesducabardes@live.fr
English :
A morning of local produce and Cabardès wines, organized by Les Ampélofolies du Cabardès.
Program:
9am: Inspection and sorting of truffles.
Opening of the local market.
Guided wine and truffle tour.
10am: Truffle recipe demonstration.
11am: Truffle sales open.
Truffle snacks and Cabardès wines
Musical entertainment
German :
Matinée im Zeichen der regionalen Produkte und der Weine des Cabardès, gesteuert von Les Ampélofolies du Cabardès.
Auf dem Programm stehen:
9 Uhr: Kontrolle und Sortierung der Trüffel.
Eröffnung des Marktes der regionalen Produkte.
Kommentierte Besichtigung der Wein- und Trüffelproduktion.
10 Uhr: Vorführung eines Trüffelrezepts.
11 Uhr: Eröffnung des Trüffelverkaufs.
Kleine getrüffelte Speisen und Weine aus Cabardès
Musikalische Unterhaltung
Italiano :
Mattinata all’insegna dei prodotti locali e dei vini del Cabardès, organizzata da Les Ampélofolies du Cabardès.
Il programma:
ore 9: ispezione e selezione dei tartufi.
Apertura del mercato dei prodotti locali.
Visita guidata della cantina.
ore 10: dimostrazione di ricette a base di tartufo.
ore 11: Apertura delle vendite di tartufi.
Spuntini a base di tartufo e vini Cabardès
Intrattenimento musicale
Espanol :
Una mañana de productos locales y vinos del Cabardès, organizada por Les Ampélofolies du Cabardès.
Programa
9h: Inspección y selección de trufas.
Apertura del mercado de productos locales.
Visita guiada a la bodega.
10.00 h: Demostración de recetas con trufas.
11h: Apertura de la venta de trufas.
Aperitivos a base de trufa y vinos Cabardès
Animación musical
L’événement MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Moussoulens a été mis à jour le 2025-09-01 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme