Marché aux truffes et produits du terroir Avenue de la Rabasse pour les particuliers Richerenches

Marché aux truffes et produits du terroir

Avenue de la Rabasse pour les particuliers Avenue de la Rabasse et Cours Mistral Richerenches Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-03-14

Date(s) :

2025-12-06

Marché aux truffes, Tuber melanosporum.

Tous les samedis matin de décembre à mi-mars, venez acheter ce fameux diamant noir . Sur place également produits dérivés de la truffes et produits du terroir (miel fromage, plants truffiers, …).

Avenue de la Rabasse pour les particuliers Avenue de la Rabasse et Cours Mistral Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr

English :

Truffle market, Tuber melanosporum.

Every Saturday morning from December to mid-March, come and buy this famous black diamond. You’ll also find truffle-related products and local produce (honey, cheese, truffle plants, etc.).

German :

Trüffelmarkt, Tuber melanosporum.

Jeden Samstagmorgen von Dezember bis Mitte März können Sie hier den berühmten schwarzen Diamanten kaufen. Vor Ort gibt es auch Trüffelprodukte und Produkte aus der Region (Honig, Käse, Trüffelpflanzen, …).

Italiano :

Mercato del tartufo, Tuber melanosporum.

Ogni sabato mattina da dicembre a metà marzo, venite a comprare questo famoso diamante nero. Troverete anche prodotti legati al tartufo e prodotti locali (miele, formaggio, piante da tartufo, ecc.).

Espanol :

Mercado de la trufa, Tuber melanosporum.

Todos los sábados por la mañana, de diciembre a mediados de marzo, venga a comprar este famoso diamante negro. También encontrará productos relacionados con la trufa y productos locales (miel, queso, plantas truferas, etc.).

L’événement Marché aux truffes et produits du terroir Richerenches a été mis à jour le 2025-03-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes