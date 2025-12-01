MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Villeneuve-Minervois

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Villeneuve-Minervois samedi 27 décembre 2025.

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR

Villeneuve-Minervois Aude

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Matinée placée sous le signe des produits du terroir, pilotée par Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, dans le Jardin de la Truffière, sous la cour de l’école, ou au complexe Vitalis-Cros en cas de mauvais temps.

Marché de produits du terroir toute la matinée, délices truffés servis par la confrérie

Ouverture de la vente des truffes à 11h

Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 10 61 07 aude.truffes@gmail.com

English :

A morning of local produce, led by Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, in the Jardin de la Truffière, under the school playground, or at the Vitalis-Cros complex in case of bad weather.

Local produce market all morning, truffle delicacies served by the brotherhood

Truffle sale opens at 11 a.m

German :

Matinée im Zeichen der regionalen Produkte, gesteuert von Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, im Jardin de la Truffière, unter dem Schulhof oder bei schlechtem Wetter im Vitalis-Cros-Komplex.

Markt mit regionalen Produkten den ganzen Vormittag über, getrüffelte Köstlichkeiten werden von der Bruderschaft serviert

Eröffnung des Trüffelverkaufs um 11 Uhr

Italiano :

Una mattinata all’insegna dei prodotti locali, condotta da Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, nel Jardin de la Truffière, nel cortile della scuola o nel complesso Vitalis-Cros in caso di maltempo.

Mercato di prodotti locali per tutta la mattina, con prelibatezze al tartufo servite dalla confraternita

La vendita di tartufi apre alle 11.00

Espanol :

Una mañana de productos locales, animada por Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, en el Jardin de la Truffière, en el recinto escolar, o en el complejo Vitalis-Cros en caso de mal tiempo.

Mercado de productos locales durante toda la mañana, con delicias de trufa servidas por la cofradía

Apertura de la venta de trufas a las 11h

