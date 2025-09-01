MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Villeneuve-Minervois

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Villeneuve-Minervois samedi 17 janvier 2026.

MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR

Villeneuve-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Matinée placée sous le signe des produits du terroir, pilotée par Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes.

-9h Marché de producteurs et tri des truffes

-11h Ouverture du marché aux truffes

Toute la matinée Stand de la confrérie avec des produits truffés à déguster sur place ou à emporter

A savoir La culture et la récolte de la truffe sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir.

Visitez la maison de la truffe d’Occitanie pour seulement 1€ lors des jours de marché de Villeneuve-Minervois !

.

Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 7 88 72 97 71 aude.truffes@gmail.com

English :

A morning of local produce, led by Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes.

-9am: Farmers’ market and truffle sorting

-11am: Opening of the truffle market

All morning: Brotherhood stand with truffle products to eat in or take away

Worth knowing: Growing and harvesting truffles has become a reality in the Aude. 500 Aude residents have now formed an association to share their passion for the black diamond.

Visit the Maison de la Truffe d?Occitanie for just 1? on market days in Villeneuve-Minervois!

German :

Vormittag im Zeichen der regionalen Produkte, gesteuert von Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes.

-9 Uhr: Bauernmarkt und Aussortieren der Trüffel

-11 Uhr: Eröffnung des Trüffelmarkts

Den ganzen Vormittag: Stand der Bruderschaft mit Trüffelprodukten, die vor Ort verkostet oder mitgenommen werden können

Zu wissen: Der Anbau und die Ernte von Trüffeln sind im Departement Aude zu einer festen Größe geworden. 500 Audois haben sich nun in einem Verein zusammengeschlossen, um ihre Leidenschaft für den schwarzen Diamanten zu teilen.

Besuchen Sie das Maison de la truffe d’Occitanie für nur 1? an den Markttagen in Villeneuve-Minervois!

Italiano :

Una mattinata all’insegna dei prodotti locali, guidata da Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes.

-9.00: Mercato contadino e selezione dei tartufi

-ore 11: Apertura del mercato del tartufo

Tutta la mattina: stand della Confraternita con prodotti a base di tartufo da consumare o da portar via

Da sapere: La coltivazione e la raccolta del tartufo sono diventate una realtà nell’Aude. 500 abitanti dell’Aude hanno costituito un’associazione per condividere la loro passione per il diamante nero.

Visitate la Maison de la Truffe d’Occitanie a solo 1 euro nei giorni di mercato a Villeneuve-Minervois!

Espanol :

Una mañana de productos locales, a cargo de Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes.

-9h: Mercado y selección de trufas

-11h: Apertura del mercado de la trufa

Toda la mañana: Puesto de la Cofradía con productos trufados para comer o llevar

Merece la pena saberlo: El cultivo y la recolección de la trufa se han convertido en una realidad en el Aude. 500 habitantes del Aude se han asociado para compartir su pasión por el diamante negro.

¡Visite la Maison de la Truffe d’Occitanie por sólo 1 euro los días de mercado en Villeneuve-Minervois!

L’événement MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Villeneuve-Minervois a été mis à jour le 2025-09-01 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme