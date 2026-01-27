MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR

Villeneuve-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Matinée placée sous le signe des produits du terroir, pilotée par Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes.

– 9h Marché de producteurs et tri des truffes

– 11h Ouverture du marché aux truffes

Toute la matinée Stand de la confrérie avec des produits truffés à déguster sur place ou à emporter

A savoir La culture et la récolte de la truffe sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir.

Visitez la maison de la truffe d’Occitanie pour seulement 1€ lors des jours de marché de Villeneuve-Minervois !

.

Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 7 88 72 97 71 aude.truffes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A morning of local produce, led by Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes.

– 9am: Farmers’ market and truffle sorting

– 11am: Opening of the truffle market

All morning: Brotherhood stand with truffle products to eat in or take away

Worth knowing: Growing and harvesting truffles has become a reality in the Aude. 500 Aude residents have now formed an association to share their passion for the black diamond.

Visit the Maison de la Truffe d?Occitanie for just 1? on market days in Villeneuve-Minervois!

L’événement MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Villeneuve-Minervois a été mis à jour le 2026-01-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme