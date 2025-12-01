Marché aux Truffes et Safran Salle des Halles Benet
Marché aux Truffes et Safran
Salle des Halles Place du champ de foire Benet Vendée
Début : 2025-12-21 10:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Par l’association des Trufficulteurs des Deux Sèvres
Truffes triées et contrôlées par les commissaires
Dégustations .
Salle des Halles Place du champ de foire Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 5 49 05 02 43
English :
By the Deux Sèvres Truffle Growers Association
German :
Von der Association des Trufficulteurs des Deux Sèvres (Verband der Trüffelzüchter von Deux Sèvres)
Italiano :
A cura dell’Associazione dei tartufai di Deux Sèvres
Espanol :
Por la Asociación de Truficultores de Deux Sèvres
