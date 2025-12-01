Marché aux Truffes et Safran Salle des Halles Benet

Marché aux Truffes et Safran

Salle des Halles Place du champ de foire Benet Vendée

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Par l’association des Trufficulteurs des Deux Sèvres

Truffes triées et contrôlées par les commissaires

Dégustations .

English :

By the Deux Sèvres Truffle Growers Association

German :

Von der Association des Trufficulteurs des Deux Sèvres (Verband der Trüffelzüchter von Deux Sèvres)

Italiano :

A cura dell’Associazione dei tartufai di Deux Sèvres

Espanol :

Por la Asociación de Truficultores de Deux Sèvres

