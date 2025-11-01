Marché aux Truffes Joué-lès-Tours

Marché aux Truffes

Place François Mitterrand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 09:00:00

fin : 2026-02-21 13:00:00

Date(s) :

2026-02-21

La Ville de Joué-lès-Tours organise sa nouvelle édition du Marché aux Truffes. Attention, cette année le marché déménage place François Mitterrand.

Venez nombreux !

English :

The town of Joué-lès-Tours is organizing another Truffle Market. Attention, this year the market is moving to Place François Mitterrand.

Come one, come all!

German :

Die Stadt Joué-lès-Tours organisiert ihre neue Ausgabe des Trüffelmarktes. Achtung, dieses Jahr zieht der Markt an den Place François Mitterrand um.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

La città di Joué-lès-Tours organizza un altro mercato del tartufo. Quest’anno il mercato si sposta in Place François Mitterrand.

Non mancate!

Espanol :

La ciudad de Joué-lès-Tours organiza un nuevo Mercado de la Trufa. Este año, el mercado se traslada a la plaza François Mitterrand.

¡No se lo pierda!

