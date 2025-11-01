Marché aux Truffes Joué-lès-Tours
Marché aux Truffes Joué-lès-Tours samedi 21 février 2026.
Marché aux Truffes
Place François Mitterrand Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 13:00:00
Date(s) :
2026-02-21
La Ville de Joué-lès-Tours organise sa nouvelle édition du Marché aux Truffes. Attention, cette année le marché déménage place François Mitterrand.
Venez nombreux !
Place François Mitterrand Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
The town of Joué-lès-Tours is organizing another Truffle Market. Attention, this year the market is moving to Place François Mitterrand.
Come one, come all!
German :
Die Stadt Joué-lès-Tours organisiert ihre neue Ausgabe des Trüffelmarktes. Achtung, dieses Jahr zieht der Markt an den Place François Mitterrand um.
Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
La città di Joué-lès-Tours organizza un altro mercato del tartufo. Quest’anno il mercato si sposta in Place François Mitterrand.
Non mancate!
Espanol :
La ciudad de Joué-lès-Tours organiza un nuevo Mercado de la Trufa. Este año, el mercado se traslada a la plaza François Mitterrand.
¡No se lo pierda!
