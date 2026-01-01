Marché aux truffes

Lapan Cher

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Une après-midi consacrée à la truffe noire du Berry à ne pas rater. A ce jour la collecte de truffes étant faible, il se peut que le marché soit annulé. Restez connecté.

13 Chemin de la Fontenille Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire

English :

A not-to-be-missed afternoon devoted to the Berry black truffle.

