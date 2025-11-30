Marché aux truffes Mairie de Mainxe-Gondeville Mainxe-Gondeville

Marché aux truffes

Mairie de Mainxe-Gondeville 1 Route Isaac de Laisné Mainxe-Gondeville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-02-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché aux truffes de Mainxe-Gondeville



Vente de truffes fraîches en continu de 9h30 à 12h tous les dimanches matin. Marché réservé uniquement aux particuliers.

.

Mairie de Mainxe-Gondeville 1 Route Isaac de Laisné Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 54 20 89 contact@aitna.fr

English : Truffle market

Mainxe-Gondeville truffle market



Continuous sale of fresh truffles from 9:30am to 12pm every Sunday morning. Market reserved for private customers only.

German :

Trüffelmarkt in Mainxe-Gondeville



Durchgehender Verkauf von frischen Trüffeln von 9.30 bis 12 Uhr jeden Sonntagmorgen. Markt nur für Privatpersonen.

Italiano :

Mercato dei tartufi di Mainxe-Gondeville



Vendita continua di tartufi freschi dalle 9.30 alle 12 ogni domenica mattina. Mercato riservato ai privati.

Espanol : Mercado de la trufa

Mercado de la trufa de Mainxe-Gondeville



Venta continua de trufas frescas de 9h30 a 12h00 todos los domingos por la mañana. Mercado reservado exclusivamente a particulares.

L’événement Marché aux truffes Mainxe-Gondeville a été mis à jour le 2025-11-19 par Destination Cognac