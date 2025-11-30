Marché aux truffes Mairie de Mainxe-Gondeville Mainxe-Gondeville
Marché aux truffes Mairie de Mainxe-Gondeville Mainxe-Gondeville dimanche 30 novembre 2025.
Marché aux truffes
Mairie de Mainxe-Gondeville 1 Route Isaac de Laisné Mainxe-Gondeville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-02-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché aux truffes de Mainxe-Gondeville
Vente de truffes fraîches en continu de 9h30 à 12h tous les dimanches matin. Marché réservé uniquement aux particuliers.
.
Mairie de Mainxe-Gondeville 1 Route Isaac de Laisné Mainxe-Gondeville 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 54 20 89 contact@aitna.fr
English : Truffle market
Mainxe-Gondeville truffle market
Continuous sale of fresh truffles from 9:30am to 12pm every Sunday morning. Market reserved for private customers only.
German :
Trüffelmarkt in Mainxe-Gondeville
Durchgehender Verkauf von frischen Trüffeln von 9.30 bis 12 Uhr jeden Sonntagmorgen. Markt nur für Privatpersonen.
Italiano :
Mercato dei tartufi di Mainxe-Gondeville
Vendita continua di tartufi freschi dalle 9.30 alle 12 ogni domenica mattina. Mercato riservato ai privati.
Espanol : Mercado de la trufa
Mercado de la trufa de Mainxe-Gondeville
Venta continua de trufas frescas de 9h30 a 12h00 todos los domingos por la mañana. Mercado reservado exclusivamente a particulares.
L’événement Marché aux truffes Mainxe-Gondeville a été mis à jour le 2025-11-19 par Destination Cognac