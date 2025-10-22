MARCHÉ AUX TRUFFES MARCHÉ DE LA SAINT VALENTIN

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:00:00

fin : 2026-02-14 13:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Samedi 14 février se tiendra la 12ème édition du marché aux truffes de Narbonne, organisé par l’Association des Trufficulteurs audois. Pour les amateurs du diamant noir, rendez-vous place de l’Hôtel de Ville, entre 9H30 et 13H.

.

Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 7 88 72 97 71 aude.truffes@gmail.com

English :

Saturday February 14th sees the 12th edition of Narbonne?s truffle market, organized by the Association des Trufficulteurs audois. For lovers of the black diamond, meet at Place de l’Hôtel de Ville, between 9.30am and 1pm.

German :

Am Samstag, den 14. Februar, findet der 12. Trüffelmarkt in Narbonne statt, der von der Association des Trufficulteurs audois organisiert wird. Die Liebhaber des schwarzen Diamanten treffen sich zwischen 9:30 und 13:00 Uhr auf dem Place de l’Hôtel de Ville.

Italiano :

Sabato 14 febbraio si svolge il 12° mercato del tartufo di Narbonne, organizzato dall’Association des Trufficulteurs audois. Per gli amanti del diamante nero, recatevi in Place de l’Hôtel de Ville, tra le 9.30 e le 13.00.

Espanol :

El sábado 14 de febrero se celebra el 12º mercado de la trufa de Narbona, organizado por la Association des Trufficulteurs audois. Para los amantes del diamante negro, acérquese a la plaza del Hôtel de Ville, entre las 9:30 y las 13:00 horas.

L’événement MARCHÉ AUX TRUFFES MARCHÉ DE LA SAINT VALENTIN Narbonne a été mis à jour le 2025-10-22 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT