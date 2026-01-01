Marché aux truffes Marmande

Marché aux truffes

Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le marché aux truffes fait son grand retour en 2026, pour le plus grand plaisir des amateurs de gastronomie et de produits d’exception. Cet événement incontournable de la vie locale invite le public à découvrir la truffe sous toutes ses formes au cœur de la place du marché. .

Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 09 50

English : Marché aux truffes

The Place du Marché is set to host an event that will delight gourmets and the curious alike: the fresh truffle market organized by the Association des Trufficulteurs 47.

