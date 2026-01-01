Marché aux truffes Salle des Ecuyers Nérac

Marché aux truffes

Salle des Ecuyers Place du 8 Mai 1945 Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Marché aux truffes fraîches et contrôlées de Nérac à la salle des écuyers dans le cadre de la semaine de la truffe qui a lieu du 10 au 18 janvier. Ouverture au public à 10h précises, au son de la cloche.

Cliquez sur l’article en lien web pour découvrir le programme complet ainsi que les restaurateurs et partenaires des métiers de bouche participants durant la semaine. .

Salle des Ecuyers Place du 8 Mai 1945 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@truffes47.fr

