Talairan

MARCHÉ AUX TRUFFES & PRODUITS DE L’AUDE

Talairan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Marché aux truffes. Toutes les truffes mises en vente sont triées et contrôlées.

La culture et la récolte de la tuber melanosporum (alias truffe) sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir.

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Talairan 11220 Aude Occitanie +33 7 88 72 97 71 aude.truffes@gmail.com

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English :

Truffle market. All truffles offered for sale are sorted and inspected.

Growing and harvesting tuber melanosporum (aka truffles) has become a reality in the Aude. 500 Aude residents have now formed an association to share their passion for the black diamond.

L’événement MARCHÉ AUX TRUFFES & PRODUITS DE L’AUDE Talairan a été mis à jour le 2026-04-14 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois