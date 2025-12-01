Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché aux truffes Saint-Jean-d’Angély

Marché aux truffes Saint-Jean-d’Angély lundi 1 décembre 2025.

Marché aux truffes

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-12-01 19:00:00
fin : 2025-03-02

Date(s) :
2025-12-01

Marchés aux truffes
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 

English :

Truffle markets

German :

Trüffelmärkte

Italiano :

Mercati del tartufo

Espanol :

Mercados de trufas

