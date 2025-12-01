Marché aux truffes Saint-Jean-d’Angély
Marché aux truffes Saint-Jean-d’Angély lundi 1 décembre 2025.
Marché aux truffes
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-01 19:00:00
fin : 2025-03-02
Date(s) :
2025-12-01
Marchés aux truffes
.
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56
English :
Truffle markets
German :
Trüffelmärkte
Italiano :
Mercati del tartufo
Espanol :
Mercados de trufas
L’événement Marché aux truffes Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-17 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme