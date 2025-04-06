TRUFFES EN FÊTE

Talairan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Marché aux truffes.Toutes les truffes mises en vente sont triées et contrôlées.

La culture et la récolte de la tuber melanosporum (alias truffe) sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir.

Le marché sera suivi d’un repas convivial.

.

Talairan 11220 Aude Occitanie +33 7 88 72 97 71 aude.truffes@gmail.com

English :

Truffle market All truffles offered for sale are sorted and inspected.

Growing and harvesting tuber melanosporum (aka truffles) has become a reality in the Aude. 500 Aude residents have now formed an association to share their passion for the black diamond.

The market will be followed by a convivial meal.

German :

Trüffelmarkt.Alle zum Verkauf angebotenen Trüffel werden sortiert und kontrolliert.

Der Anbau und die Ernte von Tuber melanosporum (alias Trüffel) sind im Departement Aude zu einer festen Größe geworden. 500 Audois haben sich nun in einem Verein zusammengeschlossen, um ihre Leidenschaft für den schwarzen Diamanten zu teilen.

Im Anschluss an den Markt findet ein gemütliches Essen statt.

Italiano :

Mercato dei tartufi: tutti i tartufi in vendita vengono selezionati e controllati.

La coltivazione e la raccolta del tuber melanosporum (alias tartufo) è diventata una realtà nell’Aude. 500 abitanti dell’Aude hanno costituito un’associazione per condividere la loro passione per il diamante nero.

Il mercato sarà seguito da un pranzo conviviale.

Espanol :

Mercado de trufas: Todas las trufas a la venta se clasifican y se inspeccionan.

El cultivo y la recolección de la tuber melanosporum (trufa) se han convertido en una realidad en el Aude. 500 vecinos del Aude se han asociado para compartir su pasión por este diamante negro.

El mercado irá seguido de una comida de convivencia.

L’événement TRUFFES EN FÊTE Talairan a été mis à jour le 2025-11-13 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT