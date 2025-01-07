MARCHÉ AUX VEAUX Langogne

MARCHÉ AUX VEAUX Langogne mardi 7 janvier 2025.

MARCHÉ AUX VEAUX

Place Galtier Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-01-07

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2025-01-07 2026-01-03

Un des derniers marchés au sifflet de France.

Rdv tous les samedis matins à 10h pour la patche !

Exceptionnellement pas de marché le samedi 9 août 2025.

Un des derniers marchés au sifflet de France.

Rdv tous les samedis matins à 10h pour la patche !

Exceptionnellement pas de marché le samedi 9 août 2025. .

Place Galtier Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 10 33 contact@mairie-langogne.fr

English :

One of the last whistle markets in France.

Every Saturday morning at 10 a.m. for the patche!

Exceptionally, no market on Saturday August 9, 2025.

German :

Einer der letzten Pfeifenmärkte in Frankreich.

Treffpunkt jeden Samstagmorgen um 10 Uhr für die Patche!

Am Samstag, den 9. August 2025, findet ausnahmsweise kein Markt statt.

Italiano :

Uno degli ultimi mercati di fischietti in Francia.

Venite a trovarci ogni sabato mattina alle 10 per il patche!

Eccezionalmente, sabato 9 agosto 2025 non ci sarà alcun mercato.

Espanol :

Uno de los últimos mercados de pitos de Francia.

¡Ven todos los sábados a las 10 de la mañana a por la patche!

Excepcionalmente, no habrá mercado el sábado 9 de agosto de 2025.

L’événement MARCHÉ AUX VEAUX Langogne a été mis à jour le 2025-08-14 par 48-OT Langogne