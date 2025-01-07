MARCHÉ AUX VEAUX Langogne
MARCHÉ AUX VEAUX Langogne mardi 7 janvier 2025.
MARCHÉ AUX VEAUX
Place Galtier Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-01-07
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2025-01-07 2026-01-03
Un des derniers marchés au sifflet de France.
Rdv tous les samedis matins à 10h pour la patche !
Exceptionnellement pas de marché le samedi 9 août 2025.
Un des derniers marchés au sifflet de France.
Rdv tous les samedis matins à 10h pour la patche !
Exceptionnellement pas de marché le samedi 9 août 2025. .
Place Galtier Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 10 33 contact@mairie-langogne.fr
English :
One of the last whistle markets in France.
Every Saturday morning at 10 a.m. for the patche!
Exceptionally, no market on Saturday August 9, 2025.
German :
Einer der letzten Pfeifenmärkte in Frankreich.
Treffpunkt jeden Samstagmorgen um 10 Uhr für die Patche!
Am Samstag, den 9. August 2025, findet ausnahmsweise kein Markt statt.
Italiano :
Uno degli ultimi mercati di fischietti in Francia.
Venite a trovarci ogni sabato mattina alle 10 per il patche!
Eccezionalmente, sabato 9 agosto 2025 non ci sarà alcun mercato.
Espanol :
Uno de los últimos mercados de pitos de Francia.
¡Ven todos los sábados a las 10 de la mañana a por la patche!
Excepcionalmente, no habrá mercado el sábado 9 de agosto de 2025.
L’événement MARCHÉ AUX VEAUX Langogne a été mis à jour le 2025-08-14 par 48-OT Langogne