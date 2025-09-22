Marché aux vêtements d’enfants Salle des Fêtes La Souterraine

Marché aux vêtements d’enfants

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-26

2025-09-22 2025-09-23 2025-09-24 2025-09-25 2025-09-26

Marché de vêtements d’enfants (de 0 à 14 ans) et de matériel de puériculture.

Vous voulez faire des économies ? Vous voulez faire un geste pour la planète ? Vous cherchez des pièces uniques ? Faites le choix d’une consommation éco-responsable, osez les articles de seconde main, déposez et achetez d’occasion.

Lundi après-midi et mardi matin pour le dépôt de vos vêtements à vendre *.

Mardi, mercredi et jeudi pour faire vos achats.

Vendredi après-midi pour le paiement des ventes et la reprise des invendus.

10% retenus sur le montant des ventes pour aider certaines familles et pour des dons à des organismes d’utilité publique.

* Vêtements propres et repassés, boutons et fermetures vérifiés 20 articles maximum. .

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.familiale.23300@gmail.com

