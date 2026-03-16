Marché aux vins Salle des fêtes Charrin

Marché aux vins

Salle des fêtes 44 rue du Quart Charrin Nièvre

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Se retrouver autour d’un bon repas en musique, en dégustant (avec modération), des vins de toutes les régions de France, un bon champagne et de bons produits locaux, voilà l’esprit de cet événement, partage et amitié.

Dégustations gratuites, produits des terroirs, verre gravé offert. Restauration sur place le midi.

Entrée 3€. Contact et infos 06 15 23 29 68.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Salle des fêtes 44 rue du Quart Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 23 29 68

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English : Marché aux vins

L’événement Marché aux vins Charrin a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Rives du Morvan