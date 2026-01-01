Marché aux vins d’Ampuis Salle polyvalente d’Ampuis Ampuis

Salle polyvalente d’Ampuis Avenue du Château Ampuis Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-23 09:00:00
fin : 2026-01-26 18:00:00

2026-01-23

Pour sa 97ème édition, le Marché aux Vins d’Ampuis vous propose de déguster, comparer et acheter 100 cuvées de Côte-Rôtie différentes en plus des AOP Condrieu, Saint-Joseph, Cornas, Hermitage, Saint-Péray et Crozes-Hermitage, soit 300 vins sur 66 stands !
Salle polyvalente d’Ampuis Avenue du Château Ampuis 69420 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 56 18 20  contact@vienne-condrieu.com

English :

For its 97th edition, the Marché aux Vins d?Ampuis offers you the chance to taste, compare and buy 100 different Côte-Rôtie vintages in addition to the AOP Condrieu, Saint-Joseph, Cornas, Hermitage, Saint-Péray and Crozes-Hermitage, i.e. 300 wines on 66 stands!

