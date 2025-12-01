MARCHÉ AUX VINS ET À L’HUILE D’OLIVE

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Place de la Loge et place Jean Jaurès

Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

English :

Place de la Loge and Place Jean Jaurès

German :

Place de la Loge und Place Jean Jaurès

Italiano :

Place de la Loge e Place Jean Jaurès

Espanol :

Plaza de la Loge y plaza Jean Jaurès

L’événement MARCHÉ AUX VINS ET À L’HUILE D’OLIVE Perpignan a été mis à jour le 2025-11-06 par PERPIGNAN TOURISME