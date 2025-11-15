Marché aux Vins Vente des Vins 2025 Dégustation EXCLUSIVE Marché aux Vins Beaune

Marché aux Vins Vente des Vins 2025 Dégustation EXCLUSIVE Marché aux Vins Beaune samedi 15 novembre 2025.

Marché aux Vins Vente des Vins 2025 Dégustation EXCLUSIVE

Marché aux Vins 2 Rue Nicolas Rolin Beaune Côte-d’Or

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Face aux Hospices de Beaune, dans l’écrin d’un lieu d’exception, dégustation inoubliable dans les caves et dans l’ancienne église des Cordeliers du XIIIe siècle.

En plein cœur de Beaune, le Marché aux vins vous propose des dégustations composées des plus beaux domaines et terroirs de la Côte d’Or.

Partagez avec nous une dégustation inoubliable de 10 vins dont 3 Premiers Crus et 4 Grands Crus !

La dégustation EXCLUSIVE 10 vins dont 3 Premiers Crus et 4 Grands Crus »

Meursault du Château 2023 Château de Meursault

Puligny-Montrachet 2022 Domaine Jean-Louis Chavy

Chablis Grand Cru Vaudésir 2022 Domaine William Fèvre

Corton Charlemagne Grand Cru 2022 Claire et Stéphane Follin-Arbelet

Vosne Romanee Aux Communes 2022 Domaine Seguin-Manuel

Chambolle-Musigny Premier Cru Aux Echanges 2021 Domaine Christophe Buisson

Pommard Premier Cru Clos des Epenots 2020 Château de Meursault

Volnay Premier Cru Santenots Cuvée Gauvain 2020 Hospices de Beaune

Echezeaux Grand Cru 2017 Château de Marsannay

Mazis-Chambertin Grand Cru Cuvée Madeleine Collignon 2013 Hospices de Beaune

TARIF BON PLAN JUSQU’AU 14 NOVEMBRE 2025 inclus

(à compter du 15 novembre, prix de dégustation 99€ euros)

Jeunes moins de 18 ans accompagnés pas de dégustation ; uniquement pour la visite entrée gratuite .

Marché aux Vins 2 Rue Nicolas Rolin Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 08 26 contact@marcheauxvins.com

English : Marché aux Vins Vente des Vins 2025 Dégustation EXCLUSIVE

German : Marché aux Vins Vente des Vins 2025 Dégustation EXCLUSIVE

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché aux Vins Vente des Vins 2025 Dégustation EXCLUSIVE Beaune a été mis à jour le 2025-09-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)